Elephant sera sur la scène du Tendance Live 2014

Cet Eléphant là ne nous trompe pas. Un gars, une fille et un univers subtilement dessiné.

C'est un groupe de pop français jeune et en passe de devenir une des révélations de la scène française. Repéré par Benjamin Biolay et formé en 2009, il est composé de Lisa Wisznia et François Villevieille. Leur premier album Collective Mon Amour déroule des morceaux swingants, parfois mélancoliques ou joyeusement déglingués.

Venez les applaudir en concert gratuit le samedi 25 janvier 2014 au Tendance Live au parc Anova d'Alençon avec Tendance Ouest avec aussi Mickaël Miro, Da Silva, Dj Assad, Noa Moon, Ycare....