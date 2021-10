Municipales 2014 : news de campagne n°3

"J-100:"

Ce vendredi 13 décembre ne sera pas seulement synonyme de chance. On sera également à 100 jours du premier tour des élections municipales 2014.

"Et de 4..."

Une quatrième liste a été officialisée, cette semaine à Saint Lô. Jacques Jourdan, conduira une liste Fronte de Gauche. A 40 ans, l'homme est bien connu, dans la Manche, non pas pour son parcours politique mais qu'il est le contrebassiste de "Mes Souliers sont Rouges".

"7 de chute"

Jusqu'a aujourd'hui, aucun maire du canton de Canisy ne s'était porté candidat à sa propre succession. Tout ceux qui se s'étaient prononcés avaient indiqué qu'ils arrêteraient en mars prochain. On sait d'ailleurs que d'ores et déjà, 7 des 11 communes du canton changeront de maire en mars prochain. La commune de Gourfaleur pourrait en revanche garder son maire, puisque Claude Maisonneuve sera sur la liste des candidats

"Rumeurs à 2 balles"

Le Front national essaierait de monter une liste à Lessay mais l'éventuelle tête de liste aurait beaucoup de mal à trouver le nombre de colistiers nécessaire. Notez par ailleurs que le candidat annoncé à Granville pour le Rassemblement bleu Marine, ne serait pas débordé par les candidatures.

A Tessy-sur-Vire, le maire sortant ne s'est pas encore prononcé officiellement mais Michel Richard serait déjà en campagne pour sa réelection en mars prochain. C'est en tout cas ce qu'il aurait laissé entendre à des motards de passage dans sa commune à l'occasion du Téléthon le week-end dernier.

"Chacun voit 12h à sa porte"

A Cherbourg, on se dispute l'étiquette UDI ! Si l'organisation de Jean-Louis Borloo ne soutiendra aucune liste officiellement, on sait déjà que Nicolas Calluaud, désigné "chef de file" du parti à Cherbourg, supporte à titre personnel la liste de l'ancien conseiller municipal d'opposition et ex-UMP Jean Levallois. Mais mercredi 11 décembre, Fabrice Huet, conseiller municipal de l'opposition, qui a lui aussi quitté l'UMP, annonçait avoir pris sa carte à l'UDI depuis un mois et demi. Il soutient à titre personnel David Margueritte, candidat... UMP, mais aussi du Modem et de CPNT.

