Vos idées sorties du week-end autour de Caen

Une crèche vivante grandeur nature, et le Père Noël !

Trois représentations de 20 minutes retraçeront les scènes de l’Annonciation et de la Nativité, avec de nombreux enfants, figurants, et même des animaux.

Pratique. Samedi 14 décembre à 16h, 17h et 18h, place Bouchard, Caen. Gratuit. Tél. 02 31 86 37 21.

Et ne manquez pas le barbu le plus convoité des enfants ! Il vous attend place Saint-Sauveur.

Pratique. Samedi 14, dimanche 15 et mercredi 18 décembre sur le marché de Noël de 15h à 15h30 et de 18h30 à 19h, dans son chalet, de 15h30 à 18h30.

Faites le plein d’animations de Noël à Caen !

Vendredi 13 : opéra pour enfants à 20h au Conservatoire de Caen. Samedi 14 : ‘’Petite mer’’ (spectacle pour enfants) , 11h au théâtre Foz. ‘’Manipuloparc’’ parc d’attraction pour marionnettes à 14h et 19h puis chants gospel de Noël à 15h, Boulevard du maréchal Leclerc. Dimanche 15 : ‘’Le musée des tout petits’’ à 11h au Musée des Beaux-Arts. ‘’The new marching band’’ (fanfare de rue) à 15h aux Rives de l’Orne, puis concerts ’’Noël en-chanté’ à 17h à l’église St André du Calvaire St Pierre. Enfin, le marché de Noël solidaire de 10hà 18h, place Saint-Pierre. Mardi 17 : séance des ‘’bébés lecteurs’’ à 9h30, bibliothèque Pierre Heuzé. Mercredi 18 : Fête de Noël du Chemin Vert, à partir de 14h, centre commercial Molière. ‘’Mission Noël’’ (projection au Lux) à 17h, puis ‘’visite dans la ville illuminée’’ à 18h, office de tourisme de Caen. Jeudi 19 : ‘’Fêtons Noël à Venoix’’ à 16h30 en face de la MJC, puis projection ‘’Chantons sous la pluie’’ à 20h30, espace Jean Vilar, à Ifs. Vendredi 20 : ‘’Petit Noof’’, spectacle vocal, à 14h et 19h au Cargo. ‘’Les marcheurs de rêves’’ échassiers lumineux en parade à partir de 17h, place Saint-Sauveur.

A vos patins, place du théâtre !

Venez patiner en plein air ! Profitez des 450 m2 de glace ouverts tous les jours, pour découvrir les plaisirs de la glisse. 1, 2, 3… patinez !

Du 14 décembre au 5 janvier, place du Théâtre à Caen. Entrée et prêt des patins gratuits pour tous. Un espace est réservé aux tout petits à partir de 3 ans. www.caen.fr.

Musiques du monde

Lorsqu’une chanteuse folk à la voix pure et un guitariste virtuose de musique andalouse se rencontrent, cela promet un duo détonnant aux sonorités métissées !

Vendredi 13 à 20h30 à la Renaissance, Mondeville. 7/11/13€. www.larenaissance-mondeville.fr.

Des clichés chorégraphiés

A l’occasion des 40 ans de l’école de danse de Chantal Ruault, découvrez le travail photographique réalisé par Catherine de Goussencourt “Un regard sur la danse’’.

Du vendredi 13 au lundi 23 décembre, de 10h à 17h à la Galerie place des Arts, à Caen.

IAM, toujours sur scène

Après 25 ans de scène, le groupe marseillais fait figure d’ancêtre dans le monde du rap. IAM continue de séduire avec son flot de mots et ses rythmes effrénés !

Samedi 14 décembre à 20h30 au Cargö. Complet. Tél. 02 31 86 79 31 www.lecargo.fr.

Promenade sonore

Découvrez les œuvres contemporaines d’un artiste multimédia, avec... vos oreilles ! “Sound delta whispers”, c’est une immersion dans un univers sonore unique.

Jusqu’au 30 décembre au Musée des Beaux-Arts. 2/3€. Tél. 02 31 30 47 70 www.mba.caen.fr.

Au cœur du ‘’ballet des ballets’’

Imprégnez-vous des décors et costumes somptueux et tombez sous le charme des chorégraphies éblouissantes de la Belle au Bois dormant.

Lundi 16 décembre à 19h30, à l’UGC de Mondeville. 10/28€. www.vivalopera.fr.

Les métiers d’art à l’honneur

Les artisans et artistes professionnels vous présentent leur travail à travers une large sélection de bijoux, céramiques, luminaires insolites et créations de mode.

Du 13 au 22 décembre à l’église Sépulcre, Caen. Gratuit. www.normandie-metiers-art.com.

Quartiers animés à la Pierre Heuzé

Le quartier de la Pierre Heuzé s’anime au rythme des spectacles gratuits et ouverts à tous: concerts et stages de danse dans le cadre de la 4ème édition de “Caen Swingues-tu?”, marché de Noël, repas dansant, initiations à la sophrologie et au Qigong, etc.

Du 13 au 27 décembre à la Pierre Heuzé : place Champlain, salle municipale, bibliothèque, centre socio-culturel, dojo... Infos au 02 31 30 41 00.

Répétitions publiques à la Comédie de Caen

“Splendeur et lassitude du Capitaine Iwatani Isumi” est la nouvelle création de Jean Lambert-wild à la Comédie de Caen : “l’histoire d’un homme hante? par un code d’honneur auquel il s’efforce de s’accrocher malgré tout”.

Mercredi 18 et jeudi 19 décembre à la Comédie de Caen, Halle aux Granges 11, rue du Carel à Caen. Informations et réservations au 06 71 12 41 67.

Expo “Use your illusion”

Romain Lepage présente sa première exposition faite d’installations, de dessins et de sculptures, articulée autour des notions de perspective et de volume, en se penchant sur des œuvres de la Renaissance.

Jusqu’au 21 décembre au 102ter Bd Leroy, les mardis, jeudis et samedis de 16h à 19h et sur rendez-vous au 06 75 15 48 27.

Les Rives de l’Orne fêtent Noël

Spectacles d’échassiers et ateliers maquillage pour enfants sont au programme de plusieurs jours de fête dans le nouveau quartier du sud de Caen.

Samedi 14, dimanche 15 et mercredi 18 décembre de 11h à 19h au Rives de l’Orne.

Le “soundpainting” ouvert à tous

Composer des musiques en temps réel d’un signe de la main ? C’est ce que vous propose l’Université de Caen, le 14 décembre prochain, avec son stage pratique pour apprendre l’art du soundpainting. Ce langage gestuel regroupant plus de 1200 signes et combinaisons a été mis au point par l’américain Walter Thompson.

Samedi 14 décembre de 9h30 à 18h00, à la Maison de l’Etudiant. Gratuit. Tél. 02 31 56 60 96 www.webetu.unicaen.fr.