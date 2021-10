Bientôt un trait d'union à travers le quartier du Chemin Vert, à Caen

Une étude diagnostic du quartier mettait récemment en avant l’abandon à sa naissance d’un certain nombre de rues prévues dans les plans de départ du quartier. “Le Chemin Vert n’a pas bénéficié des aides au renouvellement urbain, et montre de la fragilité”, remarque Xavier Le Coutour, maire-adjoint de la Ville de Caen, chargé de l’urbanisme. Un “vague cheminement” permet aujourd’hui de traverser le quartier : il sera transformé en “Grande Promenade” pour piétons, et desservira plusieurs équipements accueillant du public. “Le passage en question est très fréquenté et permet de se rendre à l’école ou au centre commercial”, relève Séverine Seigle, présidente de l’association “Chemin vers ailleurs”. “l’endroit est délabré et dangereux.” ajoute-t-elle.

Il n’y aura pas de barbecue

Cinq emplacements sont prévus pour accueillir des “salons de jardins” équipés de bancs et de tables en bois et d’espaces de jeux de boule. L’idée de barbecues, envisagée lors de réunions de concertation publique organisées en novembre, a finalement été rejetée par les riverains, qui craignent des nuisances sonores et des odeurs. Des aménagements connexes doivent faire vivre la liaison pour tous les âges : un labyrinthe et un petit terrain multisports devraient être installés. Un jardin partagé est également prévu, “à condition qu’une association soit intéressée”. Et pour que le nom de “promenade” soit légitime, de nombreux espaces seront végétalisés.