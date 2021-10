Une nouvelle "Zone de sécurité prioritaire" créée à Caen

C'est la première "Zone de sécurité prioritaire" (ZSP) de la région Basse-Normandie. Mercredi 11 décembre, le ministère de l'Intérieur a annoncé sa création à Caen, dans le quartier de la grâce de Dieu et dans quinze autres villes de France où "des problèmes ont été identifiés". Dans le collimateur du ministère, les stupéfiants, les incivilités et les cambriolages notamment. "Il s'agit d'apporter des réponses durables et concrètes aux territoires souffrant d'une insécurité quotidienne et d'une délinquance enracinée", indique le site du ministère de l'Intérieur.

64 zones ont déjà été créées l'an dernier, et les résultats sont probants, d'après le ministère.