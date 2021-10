La ministre de la Santé confirme la reconstruction du CHU de Caen

Le courrier date du 2 décembre et a été reçu vendredi dernier par le maire de Caen, Philippe Duron. "La reconstruction du CHU est d'un impérieuse nécessité et doit entrer dans une nouvelle phase" y écrit le ministre de la Santé, Marisol Touraine. Elle y confirme aussi que le futur centre hospitalier conservera sa vocation universitaire et régionale.

"La région Basse-Normandie continuera à être dotée d'un CHU à même de jouer un rôle plus actif encore, en articulation avec le centre de lutte contre le cancer François Baclesse", dit-elle aussi, tandis que le rapprochement entre les deux établissements faisait auparavant partie des conditions sine qua non avant la reconstruction, avait précisé l'ancienne ministre de la Santé Roselyne Bachelot.

Une mission d'expertise est en cours : elle va permettre d'en savoir plus sur la situation géographique du futur hôpital, le nombre de lits qu'il comportera et le calendrier tant attendu.

Le coût de l'opération devrait être en tout cas compris entre 500 et 700 millions d'euros. Le futur CHU ne serait pas une tour mais plusieurs pavillons qui sortiront de terre progressivement, sur une durée de 8 à 10 ans.