Sous une température de -12 degrés, James Hetfield et sa bande on interprété 10 titres au plus grand bonheur des spectateurs privilégiés. Situé près de la base argentine, les californiens ont joué sans amplification. Les fans ont donc pu apprécier le concert par l'intermédiaire de casque.

"Ceci a été le show le plus atypique de l'histoire" souligne le groupe sur les réseaux sociaux. Découvrez les images en vidéo.