Cannabis et héroïne : deux ados de 15 et 19 ans arrêtés à Cherbourg

Jeudi 5 décembre, la Brigade Anti-Criminalité (BAC) de Cherbourg interpellait un jeune automobiliste qui avait tenté de se débarrasser d'une boulette de cannabis à la vue des policiers, avenue de la porte Chantereyne, non loin du port de plaisance.

L'homme de 19 ans, résidant le Vast, avait consommé du cannabis et de l'héroïne et conduisait sous l'empise de la drogue. Il sera poursuivi pour ces faits, ainsi que pour la consommation, tout comme son passager, âgé de seulement 15 ans et demeurant à Isigny-sur-Mer. Le plus jeune sera aussi entendu par la justice pour détention d'une matraque téléscopique.

Interpellation nocturne pour le fournisseur

Ces arrestations ont permis d'interpeller dans la foulée le fournisseur des deux "ados", un Equeurdrevillais de 28 ans. La police a mis en place, la même nuit du 5 décembre, un dispositif d'interpellation nocturne sur la voie publique. La perquisition à son domicile menée avec une équipe cynophile spécialisée a permis de découvrir 40 grammes de résine de cannabis et un peu d'héroïne et d'argent. Déféré le week-end dernier devant le parquet de Cherbourg, il a écopé d'une peine d'un an de prison ferme, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été immédiatement écroué.