Près de Rouen, deux ados voulaient faire de nuit une petite virée sur la Seine...

On ignore pourquoi les deux jeunes hommes se sont aventurés sur la Seine en pleine nuit, samedi 7 décembre, mais ils n'ont pas vraiment eu le temps d'aller bien loin. Vers 23h30, la brigade anti-criminalité avait été appelée au port de plaisance de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, situé sur l'île de la Requête (une presqu'île en réalité) après le signalement de deux jeunes ayant pénétré illégalement dans le port. Les deux ados étaient ensuite monté à bord d'un radeau fait de bidons puis avaient commencé à ramer en direction d'un barrage anti-pollution non loin de là. Or, les policiers, au bout du ponton et faisant des signes avec leurs lampes toches, leur ont ordonné de revenir au port ! Ce qu'ils ont fait, sans rechigner. Ils ont ensuite été remis à leurs parents. Tous deux âgés de 15 ans, ils sont domiciliés à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Le président du port de plaisance local se réserve le droit de porter plainte à leur encontre s'il venait à découvrir des dégradation. Ce qui, apparemment, n'était pas le cas.