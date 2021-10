Seine-Maritime : dans un bar-tabac, un client désarme un braqueur

Il était 6h45, vendredi 6 décembre, lorsqu'un homme cagoulé et muni d'une arme de poing a fait irruption dans le bar-tabac le "Saint-Claude", rue Henri Messager, à Lillebonne, avant d'exiger le contenu de la caisse à l'employée présente à cette heure matinale. Or, après s'être fait remis de l'argent liquide, un client de l'établissement s'est interposé et a réussi à désarmer l'agresseur, qui a toutefois réussi à prendre la fuite avec son butin.

Il n'a pas encore été retrouvé. C'est la police du Havre qui a été chargée de l'enquête. L'employée du bar-tabac, elle, a été très choquée par l'incident et a été pris en charge par les secours. Pour l'anecdote, l'arme utilisée par le braqueur était factice.