Tour du Monde : le Normand Serge Girard prêt pour relever un défi jamais réalisé

Soutenu par le Département de Seine-Maritime, Serge Girard, à la tête d'Ultra Running Association, s'apprête à se lancer dans une première mondiale : traverser la planète à la seule force de son corps et sans interruption.A Rouen, le 6 décembre, il a présenté le bateau avec lequel il pourra traverser les océans (Indien, Atlantique et Pacifique) à la rame. Durant 22 mois, entre 2014 et 2016, Serge Girard va parcourir 45 000 kilomètres, dont 14 mois passés en mer et huit sur terre (course à pied). A ce jour, seuls deux hommes ont réussi un Tour du Monde à la seule force humaine (mais avec interruption de parcours), à savoir l'Anglais Jasons Lewis en 2007 et le Turc Erden Eruç en 2012.

Serge Girard n'est pas un novice en la matière. Agé de 60 ans, il a traversé tous les continents en courant : l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Amérique du sud, l'Afrique, l’Europe et l’Asie, battant les quatre meilleures performances mondiales. En 2009 et 2010, il a effectué en 365 jours le tour de l'Union européenne en courant, battant à nouveau un record mondial.

Il s'élancera en décembre 2014 depuis la côte Est de l'Australie.