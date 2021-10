Restaurateurs, commerces et foyers privés d'électricité à Honfleur

Une vingtaine de restaurateurs et de commerces et quelques 400 foyers privés d’électricité dans la vieille ville et autour du bassin de Honfleur ce samedi 07 décembre, un peu avant midi, à l'heure où les restaurants effectuent leur plus gros service.

En cause, le feu qui s'est déclaré dans un boîtier d'alimentation électrique, sur la façade d'une maison, rue de L'homme en bois.

Au total 400 abonnés ont été privés d'énergie pendant 4 heures, le temps pour les équipes d' ERDF de réparer les dégâts.





