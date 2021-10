La campagne des municipales dans votre commune sur Tendanceouest.com

A événement spécial, dispositif spécial. Jusqu'à la fin du mois de mars, toute l'information des élections municipales de votre commune est à retrouver dans notre espace spécialement mis en place pour cet événement aux répercussions locales.

Candidatures, petites phrases, alliances... vous ne manquerez rien de la campagne électorale dans votre ville.

Il suffit pour cela de vous rendre sur notre portail dédié aux élections municipales 2014. Vous pouvez choisir la commune de votre choix, soit grâce à notre moteur de recherche, soir en passant pas notre carte interactive. Vous accédez alors à la page d'actualités consacrées à votre ville. En plus du fil info sur le déroulement de la campagne, vous trouverez tout un éventail d'informations sur la commune de votre choix (maire actuel, évolution et répartition de la population, revenu fiscal moyen, évolutions des taxes foncière et d'habitation, taux de chômage...). En résumé, vous ne raterez rien.

Accéder au portail des municipales 2014