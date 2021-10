Basket : le SPO Rouen n’a pas le droit à l’erreur

Un match que les Rouennais devront remporter s’ils veulent s’éloigner de la zone de relégation. Après leur mauvaise série de huit défaites, les Rouennais avaient enchaîné trois victoires d’affilée dont la dernière vendredi 29 novembre, acquise d’un point contre Saint-Vallier (76-75). Or, entre-temps, les joueurs de Laurent Sciarra se sont (logiquement, certes) inclinés à Paris dimanche 1er en 32e de finale Coupe de France, face au Paris-Levallois, club de Pro A. L’exploit n’a pas eu lieu ; les Normands se sont inclinés 89-65. Mais plus inquiétant, mardi 3 décembre c’est Fos-sur-Mer qui a mis un terme à la série du SPO Rouen en championnat, en s’imposant 79-67.

Victoire impérative

Le prochain adversaire de Rouen, Poitiers, est 15e au classement et reste sur une victoire à domicile contre Nantes (69-67). Les joueurs de Laurent Sciarra, eux, demeurent donc plus que jamais concernés par la relégation, avec une seizième place bien loin des ambitions initiales. Une défaite contre Poitiers, et cette fin d’année serait amère.