50502. Municipales : les Verts rejoignent Le Coz à Saint-Lô

Si le front de Gauche a décidé de faire cavalier seul, ce n'est donc pas le cas d'Europe Ecologie les Verts. Les écologistes seront bien présents aux municipales dans la cité préfectorale mais sur la liste de la candidate socialiste Christine Le Coz.

Doit on en conclure que les verts ne sont tout simplement pas parvenus à monter une liste seuls et qu'ils ont été obligés de se rallier à la cause socialiste ? Probablement, en partie, mais les négociations n'ont visiblement pas été difficiles.

Reste à connaître les modalités des accords. Les Verts ont-ils négocié telle ou telle place ? Ont-ils éxigé des portefeuilles ? On le saua lors de la présentation de la liste en janvier. Première certitude, Jérôme Virlouvet sera sur cette liste et probablement en bonne position.