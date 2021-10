Usain Bolt défié par un guépard sur 100 mètres !

Même si la réponse semble évidente de prime abord, certains chercheurs ont voulu comparer la vitesse de foulée entre le champion et le félin. Ainsi lors d'une émission de National Géographic, on remarque que l'homme le plus rapide du monde est distancé dès les premiers mêtres par l'animal. Or dans l'hypothèse ou l'animal partait avec 40m de handicap, dans ce cas de figure Usain Bolt et l'animal franchiraient la ligne exactement au même moment.

La vidéo explique cette conclusion...scientifique. Le félin, dont la vitesse maximale est estimée à 110 km/h, le cloue sur place. Il faut dire que la vitesse de Bolt n'est évaluée qu'à 44,72 km/h! En fait, pour que les deux franchissent la ligne d'arrivée en même temps, il faudrait lâcher le guépard après 40 mètres de course de Bolt. National Geographic explique que le guépard dispose de fibres musculaires hors normes qui favorisent l'aérodynamisme, et donc les performances au sprint.