Financement d’entreprises à Caen : la CCI lance une plate-forme sur le web

Qu’est-ce que le “crowdfunding” ?

“La traduction française pourrait être “le financement par foule”. Le “crowdfunding” nous vient des Etats-Unis. Et il connait un vif succès outre-Atlantique. C’est un moyen de financement pour les entreprises, dans le cas d’une création ou de son développement. Chaque citoyen peut apporter son capital à un projet”.

Y a-t-il un vrai besoin ?

“Oui. Aujourd’hui, le mode de financement par les banques, par le biais d’emprunts classiques, est plus difficile. Dans le même temps, l’épargne, qui est importante en France, ne rapporte pas de grands intérêts. Les deux phénomènes conjugués ont donc donné naissance au “crowdfunding”. Celui-ci permet de faire se rencontrer l’offre et la demande et redonne à l’entreprise ses lettres de noblesse”.

Si je veux investir dans un projet, comment cela se passe-t-il ?

“La CCI mettra en place des comités de sélection, composés de professionnels et de chefs d’entreprise, qui étudieront les dossiers. Les projets retenus trouveront leur place sur une plate-forme numérique. Chaque citoyen pourra alors décider d’investir, à partir de 1 000 €, dans la société qu’il a envie de soutenir. Et cela est important : c’est justement ce qui fait la différence avec les fonds d’investissement dans lesquels vous placez votre argent et qui, eux, réinvestissent dans des entreprises dont vous ignorez tout”.

L’investisseur y gagne-t-il ?

“Il bénéficie des avantages fiscaux en terme d’Impôt sur la fortune (ISF) et sur le revenu qui sont propres à tout investissement dans une entreprise. Et meilleurs seront les performances de l’entreprise, plus important sera son retour sur investissement !”

Et l’entrepreneur ?

“Quand une entreprise est petite ou moyenne, elle a parfois du mal à trouver des capitaux. Mais si elle a des idées, qu’elle a envie d’exporter, etc, ouvrir son capital peut lui permettre de continuer sa croissance, tout en restant majoritaire dans son entreprise”.

Existe-t-il des risques ?

“Oui. La CCI soutiendra des projets mais ne sera pas pour autant garante. En devenant investisseur, vous prenez nécessairement un risque”.

Et si le montant du financement n’est pas atteint ?

“Les investisseurs seront alors remboursés”.

Quand le “crowdfunding” sera-t-il véritablement lancé ?

“Cela fait un an que la CCI travaille sur ce beau projet. Les statuts sont déposés. Le capital est versé. Tout sera prêt début janvier. La plate-forme sera donc opérationnelle au premier trimestre 2014”.

“Vous avez déjà des objectifs ?”

“Nous espérons soutenir des dizaines de projets. Le bon rythme serait d’en accueillirdeux à trois nouveaux par mois. Ce serait un bon signe pour le monde de l’entreprise locale”.