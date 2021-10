Rouen : offrez-vous un costume d’opéra

Encadré par Seinari, agence de l’innovation de Haute-Normandie, cette entreprise est la récente lauréate du concours Créactif, “Notre activité répond à une forte demande. A raison de 150 à 200 costumes crées pour chaque spectacle, les opéras sont confrontés à des problèmes de stockage”, expliquent Julie Bertot et Antoine Gaston associés sur le projet. Nous les aidons à libérer de l’espace et nous offrons une seconde vie au costume”.

Après une première vente à l’opéra de Rouen en décembre 2012, c’est cette fois sur internet qu’elle s’organise. “Après deux semaines d’exposition sur le site web, on peut acheter pendant trois semaines des costumes uniques : des tenues burlesques comme une robe à tétons lumineux crée pour l’opéra ‘La Chemise’, ou des tenues très ouvragées comme une veste en velours et galons, costume de la première sorcière dans Didon et Enée”.

Soirées déguisées

Les acquéreures de ces 50 pièces uniques sont des compagnies de théâtre ou des particuliers qui investissent pour leurs prochaines soirées déguisées.

Pratique. Vente en ligne sur www.rinato.fr jusqu’au 20 décembre