Plus de 200 d'entre eux, venus de tous les centres de secours (et mêm quelques sapeurs-pompiers de Paris), participeront vendredi et samedi à 2 fils rouges identiques. Le premier entre L'Aigle et Argentan (135 km). Le second sur un "tour du Bocage" (140 km) avec départ et arrivée à Tinchebray.

A chaque fois en course en relais à pieds et bicyclette, avec en plus un dévidoir à tirer sur le parcours dans le Bocage. Départ des 2 parcours vendredi à 20h. Course en non-stop et arrivée le lendemain vers 16h, avec quand même quelques arrêts (ravitaillement) dans les centres de secours des villes traversées.

Yoann Tertereau, coordinateur de ce défi départemental (photo ci-dessus) :

Les pompiers de l'Orne unis pour le Téléthon Impossible de lire le son.

Le circuit au départ de L'Aigle :

L'Aigle (vendredi 20h), Saint Evroult Notre-Dame-des-Bois, Echauffour, Le Merlerault, Croisilles, Gacé, Résenlieu, Aubry-le-Panthou, Vimoutiers, Chambois, Saint-Lambert-sur-Dives, Trun, Guérei, Nécy, Ronai, Montgarou, Ecouché, Goulet, Argentan (samedi 16h).

Le circuit du Bocage :

Tinchebray, Montsecret, Saint-Pierre-d'Entremont, Caligny, Athis-de-l'Orne, La Carneille, Landigou, Flers, Messei, Banvou, Dompierre, Champsecret, Perrou, La Baroche-sous-Lucé, Céaucé, Saint-Fraimbault, Passais-la-Conception, Torchamp, Domfront, Lonlay-L'Abbaye, Beauchêne, Chanu, Tinchebray.