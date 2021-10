14118. Municipales à Caen : Lailler et de la Provôté ne font plus qu'un

C'est dans un café du centre-ville de Caen que la conseillère générale Sonia de la Provôté et le pharmacien Philippe Lailler, tous deux candidats déclarés dans la course aux municipales de mars prochain, ont annoncé ce mardi 3 décembre la fusion de leurs listes. Avec à sa tête Sonia de la Provoté.

Ils ont en commun d'avoir le même d'avoir le même cheval de bataille : "les finances de la ville et de l'agglomération". "En 2015, l'agglo seraen cessation de paiement", martelait Philippe Lailler ce matin. Les deux centristes souhaitent désormais développer leur campagne autour de deux axes majeurs : diminuer les impôts à Caen et redonner de l'attractivité à la ville sur le plan économique. Sonia de la Provôté et Philippe Lailler attendent désormais le ralliement de Joël Bruneau, candidat de UMP, à leur liste. Chiche ?