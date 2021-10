Découvrez le nouveau single des Enfoirés ce lundi soir dans 100% Ouest !

Comme chaque année depuis 1986, de nombreux artistes se mobilisent au profit des restos du coeur. Le spectacle orchestré, la vente d'albums et de DVD permettront de collecter des bénéfices pour l'association. Après Encore un autre hiver (2012) et Attention au départ (2013), Les Enfoirés ont choisi comme hymne cette année "La chanson du bénévole". L'occasion de retrouver de nouveaux artistes qui ont intégré la troupe cette année comme Dany Boon, Mika ou encore Tal aux côtés de Christophe Maé, Nolwenn Leroy, Patrick Bruel et plein d'autres.

Ce soir découvrez le nouvel extrait des Enfoirés : "La chanson du bénévole". Rendez-vous à partir de 20h00 dans 100% Ouest avec Ilias sur Tendance Ouest.