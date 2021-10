Bayeux : les propos islamophobes attribués au candidat du Front national à Bayeux déclenchent une polémique nationale

Serge Michelini, 55 ans, est un ancien boulanger du centre-ville bayeusain et désormais salarié du centre commercial Leclerc.

Philippe Chapron a vanté les mérites de son "poulain", encarté depuis 2009 au FN à qui il demande "de porter la liste Bayeux bleu marine au second tour". Mais, l'ancien conseiller régional a certainement oublié d'aller faire un tour sur la toile avant de présenter le premier candidat d'extrême-droite à une municipale bayeusaine.



"Le criminel Mahomet"

De nombreux commentaires ont été postés sur internet, particulièrement durant l'année 2011 sur le portail MSN sous le nom de Serge Michelin et avec sa photo. Le plus récent, le 8 novembre 2012, mis en ligne sur (l'orthographe a été corrigée) le site france-petitions.com lui permet de s'exprimer sur l'idée d'un référendum sur l'immigration et la construction de mosquées en France : "l'islam n'est pas une religion mais une insulte à l'humanité, Mahomed n'est pas un prophète mais un dangereux psychopathe illuminé par satan" (l'orthographe a été corrigée).

L'année précédente, sur son profil MSN, le Bayeusain était tout aussi inspiré dans ses dialogues avec d'autres internautes. "Bravo nono mais t'as oublié les chameaux.......ha non j'suis bête, c'est la seule chose qu'ils nous ont pas ramenée.... pas grave, j'ai un bateau percé....".

Ou encore "Les Croisades ont été faites par le pape Adouard parce que les lieux saints de Jérusalem ont été profanés par les troupes musulmanes qui ne reconnaissent pas Jésus comme le fils de Dieu. Mais le criminel Mahomet est un saint prophète. Ça déconne un peu non?".

Martine Aubry en prend aussi pour son grade

Dans un autre genre, il assimile Martine Aubry, maire de Lille, à une tenancière de bar à p... dans le cadre de l'affaire de proxénétisme au Carlton.

Tous ces propos provoquent de sérieux remous à l'heure où le parti de Mme Le Pen entend se donner une certaine respectabilité et réussir son entreprise de dédiabolisation.

S'ils sont injoignables sur place, les responsables nationaux du FN semblent prendre les choses en main. Compte tenu de la politique et de la ligne souhaitées par Marine Le Pen, Serge Michelini pourrait se voir exclure du parti et le FN dans l'obligation de trouver une nouvelle tête de liste à Bayeux.

Frédéric Oblin