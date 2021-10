Bessin : feu de cheminée au manoir d'Amfréville

Les deux octogénaires, 80 et 86 ans, avaient rechargé leur cheminée avant de se coucher et un insert a brûlé pendant la nuit, dégageant une épaisse fumée noire à l'intérieur du manoir.



Il était environ 5h du matin quand l'alerte a été donnée. Les pompiers d'Isigny et de Trévières sont intervenus sur place et ont porté assistance au couple qui a dû être hospitalisé, incommodé par les fumées.



Les dégâts se limitent à l'intérieur du manoir et au rez-de-chaussée. La cuisine et la salle à manger sont recouvertes de suie.

F.O. pour La Manche Libre