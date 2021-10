La Playstation 4 débarque en France!

La playstation 4 sort en France moins d'un mois avant Noël, ce qui en fera un beau cadeau ! Mais à quoi s'attendre par rapport à la PS3, toujours en vente et dont les derniers jeux , "Last of us" en tête, sont au top?

La réponse avec Florian, vendeur à Player One Saint-Lô, qui nous parle de la PS4, la Xbox One et tout ce qui vous attend pour cette fin d'année:





PS4 Impossible de lire le son.

Spécifications techniques

CPU :AMD Jaguar 8 coeurs

GPU : AMD Radeon 1152 GPU cores @ 800MHz (1,84 TFLOPS)

RAM :8 Go GDDR5 (176 GB/s)



Poids, mensurations et coloris

Poids estimé : 2,8 kilos environ

Mensurations: 275 x 53 x 305

Coloris: Noir



Connectique

Sorties A/V: HDMI, optique

Entrée HDMI : Non

USB: 2 ports USB 3.0

Bluetooth: Bluetooth 2.1

Alimentation: Interne

NFC: Non



Manette et périphériques

Manette sans fil fournie: 1

Prix d'une manette supplémentaire: 59,99€

Manettes connectées simultanément: 4 au maximum

Haut-parleur sur manette: Oui (mono)

Prise casque sur manette:Oui (casque-micro fourni)

Rétro-compatibilité manettes: Non

Recharge: Par câble USB (fourni)

Autonomie: Environ 8 heures

Rétro-compatibilité des volants: Oui

Remote play: Oui (PS Vita)

Companion app : PlayStation App

Caméra: PlayStation Camera PS4 (49,99€)

Lecteur Blu-ray / DVD: Oui

Disque dur intégré: 500 Go amovible

Compatibilité disque dur externe: Non

Câble HDMI: Inclus

Stand vertical: Non



Jeu en ligne et streaming

Jeu en ligne: PlayStation Plus (49,99€ pour un an)

Période d'essai gratuite: 14 jours

Cross Game chat: Oui

Transfert des Trophées: Oui

Transfert de la réputation: Non

Durée d'enregistrement vidéo: 15 min

4K: Oui

Diffusion en direct: Twitch, Ustream

Zonage régional: Non



Divers

Rétro-compatibilité: Peut-être (dan le futur via Gakai)

Installation des jeux: Obligatoire

Première MàJ obligatoire pour jouer: Non

Poids de la première MàJ: 325 Mo

Stockage de données en cloud: Oui

Téléchargement à distance: Oui

DRM pour les jeux d'occasion: Non

Partage des jeux: Non