Les Restos du coeur lancent leur campagne d'hiver ce lundi

Le seuil symbolique du million de bénéficiaires serait atteint cette année selon l’association. En Basse-Normandie, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 10 à 15 % l’année passée. La hausse du nombre de personnes aidées devraient atteindre les 8, 10 % pour cette nouvelle campagne.

Dans la région, 20 000 bénéficiaires et plus de 2 millions de repas servis. 6 121 bénéficiaires et 697 216 repas servis dans la Manche ; dans l'Orne, 5 602 bénéficiaires, 540 000 repas servis ; dans le Calvados, 845 704 repas servis à 7 941 bénéficiaires la saison passée.

Au total dans l'Hexagone 130 millions de repas ont été servis la saison dernière par les bénévoles de l'association montée par Coluche il y a 29 ans.