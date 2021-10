A 38 ans, la fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin présentera son dernier CD "I.R.M",un album unique, lumineux et élégant, sombre et perturbant, où percus nord-africaines, électro, chanson et sonorités roots américaines s'allient merveilleusement.

Pour ce troisième opus, Charlotte Gainsbourg a fait équipe avec l'un des musiciens les plus prolifiques et talenteux de sa génération : l'américain Beck Hansen.