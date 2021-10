Jacques Vabre : Mabire et Merron trahis par leur spi !

"On est un peu soupe-au-lait en regardant les vitesses... Si encore nous avions fait une sortie de route, mais là c'est un pépin face auquel on est impuissants". Coup dur pour Halvard Mabire et sa coéquipière Miranda Merron. Leur spi medium s'est rompu, dans la nuit de mardi à mercredi.

Ils sont donc obligés de réduire l'allure, après avoir accroché la 3e place le week-end dernier, les voilà au 9e rang, jeudi 21 novembre. "A chaque classement on perd quelques milles, on voit tout le monde nous rattraper" regrette le skipper cherbourgeois.

"C'est assez inexpliqué"

Pourquoi ce problème technique ? "On avait des conditions raisonnables, entre 24 et 27 nœuds de vent, on maitrisait bien le bateau. C'est un spi qui avait déjà pas mal servi, mais nous l'avions mis en révision au mois d'août en prévision de la Jacques Vabre, il semblait encore correct. C'est assez inexpliqué."

Les deux skippers sont donc contraint de se muer en couturiers. Ils naviguent sous gennaker en espérant pouvoir réparer leur spi.

BONUS AUDIO : écoutez Halvard Mabire, interrogé par le staff de la Transat Jacques Vabre