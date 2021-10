Rouen / vélo : mécontente, l'association Sabine va créer une piste cyclable

Le rendez-vous est donné samedi 23 novembre, à 15h, par l'association Sabine place des Martyrs de la Résistance, pour créer elle-même une bande cyclable sur l'avenue des Canadiens, là où un aménagement est attendu par les cyclistes depuis 2011... mais qui n'a toujours pas vu le jour. "Avenue des Canadiens, entre le jardin des plantes et le rond-point des bruyères : chaussée en mauvais état sommairement refaite, trottoirs et stationnements en cours de travaux sur Sotteville, mais aucun aménagement cyclable sur cette avenue dangereuse, mal éclairée, qui fait pourtant partie d'un itinéraire cyclable allant du Zénith à la route de Neufchâtel (ligne 7)", détaillent les responsables de Sabine qui aont alerté la Crea et les communes concernées il y a deux ans déjà, comme des courriers l'en attestent.

En 2007, l'association avait créé elle-même une bande cyclable sur le Pont Corneille, à Rouen, pour les mêmes raisons, puis une autre rue Lecanuet en 2011.