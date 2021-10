Coupe de France : le tirage du 8e tour

14h15 : Les premières réactions tombent ! Nous avons joint Philippe Clément l'entraîneur de Dives et Tony Théault le milieu de terrain de l'US Avranches :

Philippe CLEMENT (entr.SU Dives) : "Je voulais qu'on recoive déjà et c'est le cas. Pour le match, l'ambiance, la ferveur autour d'un événement comme le 8e tour, c'était important. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire pour que la fête soit complète... On a souvent joué Plabennec en CFA2 et on les connait autant qu'ils nous connaissent. C'est une équipe qui ne lâche rien. Ce sera très très dur on le sait mais je sais aussi qu'on sera capable de faire l'exploit. Une équipe de CFA, c'est parfois plus compliqué que des pros qui viennent souvent en dilétante. Les CFA, ce sont des niveaux de pros avec une mentalité d'amateurs... Ils ne nous prendront pas à la légère, à nous de leur rendre la vie difficile à Heurteumatte. Il faut aller chercher la qualif'".

Tony THEAULT (Milieu. Avranches) : "Tirage a priori favorable dans le sens ou on a evité des equipes qui jouent a un niveau superieur ou equivalent au notre. Maintenant mefiance tout de meme , on est pas encore passé , on sait combien ces matches la sont compliqués a jouer lorsque l ont est dans la peau du favoris. On voit a tous les niveaux les nombreuses surprises ou exploit qui existent dans le football , a nous de faire ce qu il faut pour eviter ca et passer ce tour"

14h00 : Voici le récapitulatif des 44 matches de ce 8e tour de Coupe de France avec pour commencer, les 4 rencontres qui concernent les équipes de Basse-Normandie :

Dives SU (DH) - Plabennec Stade (CFA)

St Pryve St Hilaire FC (CFA2) - Caen Stade Malherbe (L2)

Le Rheu SP C (DRH) - Avranches US MSM (CFA)

Cherbourg AS (CFA) - St. Brestois 29 (L2)

Concarneau US (CFA) - Lannion FC (CFA2)

Saint Malo US (CFA) - Vannes OC (National)

Vignoc Hede Guipel AS (DSR) - Quimperle FC (DES)

Selongey SC (DH) - Bourg Peronnas FC (National)

Charvieu Chavagnieux FC (DH) - Moulins AS (CFA)

Yzeure AS 03 Au. (CFA) - Lyon Duchere AS (CFA)

St Dizier Esp (DHR) - Chasselay MDA (CFA)

Chassieu Decines FC (DH) - Bastia CA (L2)

Auxerre AJ (L2) - Nancy Lorraine AS (L2)

Ile Rousse FB (CFA2) - Villefranche FC (CFA)

Lilas FC (DH) - Croix Football IC (CFA2)

Neslois ASP (DH) - Lens RC (L2)

Boulogne Billancourt AC (DH) - Beauvais AS (CFA)

Chantilly US (DH) - Chambly-Thelle FC (CFA)

Dunkerque USL (National) - Romorantin SO (CFA)

Villeneuve d’Ascq M (PHR) ou Amiens AC (CFA) - St. Lavallois FC (L2)

Neuilly O (Excellence) - Marcq-en-Baroeul O. (PH)

Lucon Vendée Football (National) - Chamois Niortais FC (L2)

Bressuire FC (DH) - Mont-de-Marsan Stade (CFA)

Maintenon Pierres ES (DHR) - La Suze FC (DH)

Jarnac S (PL) - Les Herbiers VF (CFA)

Villenave J (CFA) - Angers SCO (L2)

Carquefou US (National) - Vitré AS (CFA)

La Roche-sur-Yon VF (CFA2) - Chauvigny US (DH)

Schiltigheim SC (CFA2) - Boulogne-Sur-Mer USBCO (National)

Magny RS (DH) - Belfort ASMFC (CFA)

St Amand FC (DH) - Dinsheim SC (DH)

Creteil Lusitanos F. US (L2) - Metz FC (L2)

Jarville J Section F (DH) - Poissy AS (CFA2)

Epinal SAS (CFA) - Arras F.A (CFA2)

Pontarlier CA (CFA2) - Sarre Union US (CFA)

Bretigny Foot CS (DSR) - Jura Sud F (CFA)

La Cayolle AS (DHR) - Ales OL (CFA2)

Fabregues AS (DH) - Dijon F. Côte d’Or (L2)

Toulon Var SP (DH) - Rodez Aveyron F. (CFA)

Beziers AS (CFA2) - Istres Ouest Provence FC (L2)

Cannes AS (CFA2) - Troyes Aube Champagne Es (L2)

Sete FC 34 (CFA2) - Grenoble Foot 38 (CFA)

Balma SC (CFA2) - Aubagne FC (CFA2)

13h47 : On entre dans le groupe E ! Le groupe des 4 Bas-Normands !

Et c'est Dives qui sort en premier côté bas-normand. Les Divais seront opposés à Plabennec, formation de CFA... Un tirage difficile pour les hommes de Philippe Clément mais à domicile, le SUD peut clairement faire jeu égal avec des bretons en grande difficulté dans leur groupe de CFA...

Dans la foulée, le SM Caen se rendra à St-Pryvé (CFA2) tandis qu'Avranches jouera Le Rheu le petit poucet !

La grosse affiche est pour l'AS Cherbourg qui acceuillera le Stade Brestois (L2) !

Voici le groupe complet :

Raon-L'Etape (CFA)- Ste-Marie (Réunion-DH)

13h43 : On s'approche du groupe de nos représentants bas-normands mais juste avant, le groupe D va être tiré au sort. dans ce groupe, on retrouve 3 équipes de L2, Auxerre, Nancy et le CA Bastia. Le petit poucet est St-Dizier équipe de DHR...

13h40 : Le groupe C est lui aussi connu désormais... Lens ira chez une DH à Neslois tandis que Laval devra encore patienter pour connaitre son adversaire puisque les "Tangos" sont opposés au vainqueur de la seule rencontre à rejouer entre Villeneuve d'Asq et Amiens AC...

13h36 : Direction le groupe C avec 2 L2, Lens et Laval... Le petit poucet n'est autre que Neuilly, petit poucet de ce 8e tour évoluant en PHR....

13h35 : Le groupe B est connu. Déplacement difficile pour Niort à Luçon tandis que c'est Villenave qui recevra Angers. Le petit poucet lui, accueillera La Suze (DH).

13h30 : Direction le groupe B maintenant avec 2 Ligue 2 présentes, le SCO Angers et les Chamois Niortais. Le petit poucet est Maintenon Pierres ES une équipe de DHR... Notons également la présences de 3 équipes de CFA évoluant dans le même groupe qu'Avranches et Cherbourg que sont : Les Herbiers, Villenave et Vitré...

13h28 : Le groupe A est tiré et il y aura choc entre les 2 Ligue 2 ! Créteil recevra Metz tandis que deux DH s'affronteront !

13h20 : Dans le groupe A, on suivra plus particulièrement les matchs concernant les équipes de Ligue 2 présentes que sont Créteil et Metz. Le petit poucet de ce groupe n'est autre que St-Amand (DH), tombeur du Havre AC au 7e tour (1-0).

13h15 : Le groupe A va être tiré dans quelques minutes maintenant après les diverses interventions des membres de la Commission Coupe de France. A noter qu'un match est déjà connu, il concerne Raon-L'Etape qui recevra la seule équiupe d'Outre-Mer encore qualifiée, les Réunionnais de Ste-Marie. Autre point important, dans le groupe C, un match est à rejouer, Villeneuve-D'Asq (PHR)- Amiens AC (CFA), match arrêté pour cause de brouillard le week-end dernier....

Le tirage au sort sera effectué par 3 anciens internationaux, Jean-Alain Boumsong, Grégory Coupet et Gérald Passi.

13h10 : La cérémonie du tirage a débuté.

12h45 : Les 4 bas-normands seront dans le même chapeau, à savoir le groupe E de ce tirage au sort ! Un groupe composé de 2 Ligue 2, le SM Caen et Brest, d'une National, Vannes, de 5 CFA : Avranches, Cherbourg, Plabennec, Concarneau et St-Malo, de 2 CFA2 : St-Pryvé et Lannion, d'une DH : Dives, de 2 "DSR" : Vrignoc et Quimperlé et d'une DHR, le petit poucet de Le Rheu. Le Rheu, club bien connu du côté de Condé sur Vire ancien petit poucet bas-normand du 5e tour puisqu'avant de revenir sous le maillot Condéen en qualité de capitaine, Romain Viard évoluait justement sous les couleurs de Le Rheu, club de la banlieue rennaise...

12h15 : Réécoutez les souhaits évoqués par deux des qualifiés, le SU Dives avec Philippe Clément et l'US Avranches avec Gilbert Guérin, c'était dimanche soir en direct dans l'émission Tendance Sports...

clément dives Impossible de lire le son.

guérin avranches Impossible de lire le son.

12h05 : A noter que 88 équipes s'affronteront pour déterminer les 44 qualifiés qui rejoindront les 20 clubs de Ligue 1 en 32e de finale.

Pour rappel, le SM Caen (L2) s'est qualifié samedi dernier à Dreux (DH) sur la marque minimale de 1-0 grâce à un penalty de Fodé Koita. Dans l'après midi de samedi, l'US Avranches (CFA) était le premier club de la région à valider son billet en l'emportant 3-1 devant les Guyanais de l'US Matoury (DH). Dimanche, c'est tout d'abord l'AS Cherbourg qui s'est logiquement imposé sur le terrain de l'ES Thouaré (DHR) (3-0) tandis que le SU Dives (DH) est allée chercher sa qualification à La Chaize, autre équipe de DHR (2-1).

12h : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce suivi live du tirage du 8e tour de la Coupe de France. Les 4 représentants bas-normands connaîtrons leur adversaire à partir de 13h.