Cannabis : un vaste trafic démantelé à Cherbourg

La police de Cherbourg a mis au jour un trafic de cannabis qui s'étend jusqu'à la région parisienne. Au total, la police a saisi 3 630 euros, 170 grammes de résine et 8 plants de cannabis.

Dans la nuit de vendredi 15 novembre à samedi 16, un Equeurdrevillais âgé de 18 ans a été interpellé alors qu'il transportait un plant de cannabis en pot et 7 grammes de résine. Il est placé en garde à vue.

1 kilo de cannabis écoulé

Par la suite, une perquisition chez son fournisseur, un Glacérien âgé de 33 ans, permet de saisir 75 grammes et 4 plants de cannabis. L'homme indique qu'il collabore depuis plusieurs mois avec deux fournisseurs : le premier, actuellement en prison, héberge le second, originaire de la région parisienne et âgé de 23 ans.

Ce dernier est interpellé et la perquisition permet de saisir 3 410 euros et 46 grammes de résine. L'homme explique s'être lancé dans le trafic car il a lui-même une dette de 10 000 euros auprès de son fournisseur, également en région parisienne. Il reconnaît avoir écoulé environ 1 kg de résine de cannabis en un trimestre.

Déféré devant le parquet mardi 19 novembre, il comparaîtra jeudi 21 novembre devant le tribunal de Cherbourg. Les autres mis en cause feront l'objet de poursuites distinctes.