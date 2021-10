Cherbourg : les pompiers professionnels inquiets

Pneus, palettes et fumigènes... Les 80 pompiers professionnels ont accueilli bruyamment le Colonel Davignon, directeur du Service départemental d'incendie et de secours de la Manche (Sdis 50), lundi 18 novembre.

Ils s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir une directive européenne que la France devra appliquer au 1er janvier 2014. Elle porte sur l'organisation du temps de travail, et instaure un nombre d'heures maximum plus réduit, 2256 heures par an au lieu de 2400 actuellement. Cela réduirait donc le nombre de gardes par pompier et par an.

Le temps des gardes

Les pompiers professionnels craignent que le système en place aujourd'hui, 24 heures de garde / 48 heures de repos, ne soit remis en cause et transformé en gardes de 12 heures, qui rompraient selon eux l'esprit de camaraderie.

Autre sujet mis sur la table lundi matin : le nouveau système de gestion individuelle. Un logiciel qui doit permettre de solliciter le pompier le plus proche disponible pour une intervention, mais qui connaît des dysfonctionnements depuis sa mise en place fin octobre.

La direction a pris note des revendications des sapeurs-pompiers. Elle attend pour sa part la publication de décrets qui vont régir le temps de travail en fonction des exigences de l'Europe. Le sujet de la gestion individuelle sera de nouveau abordé en fin de semaine.