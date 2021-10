Coupe de France : 4 Bas-Normands au 8e tour !

Son 1 : Philippe Clément l'entraîneur de Dives était en direct dans l'émission Tendance Sports hier soir après la victoire Divaise à La Chaize le Vicomte. Dans la foulée, c'est Gilbert Guérin le président d'Avranches qui a répondu aux questions de Sylvain Letouzé après le succès de l'USAMSM face aux Guyanais de Matoury :

Son 2 : L'aventure de l'AS Tourlaville le petit poucet bas-normand de cette édition 2013 a pris fin samedi soir face à Vannes (National). Un moment extraordinaire pour Stéphane Picot et Philippe Ducreux l'entraîneur et le président de l'AST. Retrouvez également la réaction du manchois de Vannes, Thomas Vauvy :

Le 7e tour des Bas-Normands :

AS Tourlaville (DSR)- Vannes OC (National) : 0-2

ES Thouaré (DHR)- AS Cherbourg (CFA) : 0-3

FC Drouais (DH)- SM Caen (L2) : 0-1

US Avranches (CFA)- US Matoury (DH-Guyane) : 3-1

La Chaize (DHR)- SU Dives (DH) : 1-2

Le tirage au sort du 8e tour aura lieu ce mercredi midi 20 novembre 2013 et sera à suivre en live sur tendanceouest.com