La semaine du goût d'entreprendre : des chefs d'entreprises à la rencontre des lycéens

La semaine du goût d’entreprendre se déroulera du 18 au 22 novembre ans la Manche. Une initiative des chambres consulaires qui permettra à 23 chefs d’entreprises d’aller à la rencontre de quelque 800 lycéens.

Il s’agit de donner aux jeunes l’envie de reprendre ou de créer leur propre entreprise à l’avenir. Face au vieillissement des chefs d’entreprise, (plus d'un tiers des chefs d'entreprise ont plus de 55 ans, dans le centre et sud Manche) il y a aura surabondance d’entreprises à reprendre.

Ecoutez, Jean-Denis Meslin, le président de Manche Développement.

Certains jeunes sont déjà dans cette démarche de création ou de reprise d’entreprise, écoutez Laurent Laurent Verreckt, le proviseur du lycée Pierre et Marie Curie de Saint-Lô.

Depuis septembre de cette année, 1 646 entreprises ont été créées dans le département de la Manche, c’est une baisse de près de 7.5 % par rapport à la même période l’année passée. Mais, le taux de pérennité des entreprises dans ce département atteint 66 %, 3 ans après leur création. C’est équivalent à la moyenne nationale.