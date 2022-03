Pissarro, l'un des meilleurs ambassadeurs de Rouen

Saviez-vous que le célèbre peintre est l’un des meilleurs ambassadeurs de la ville ? Si le musée des Beaux-arts ne possède dans ses collections permanentes qu’une seule vue de Rouen, des toiles du maître représentant la cité normande sont aujourd’hui collectionnées aux quatre coins du monde. Car sa “période rouennaise” fut très productive. Il est l’auteur de 69 toiles et de nombreuses aquarelles ou œuvres sur papier entre 1883 et 1898, comme en témoigne la dernière exposition du Muma au Havre.

Un choc esthétique

C’est pour mettre en avant ces créations rouennaises que Claire Durand-Ruel Snollaerts a écrit un livre. A travers l’expérience du célèbre peintre, cet ouvrage permet de saisir l’esprit d’une époque et de témoigner des bouleversements urbanistiques et sociaux de la ville au XIXe siècle.

En 1883, à la suite de l’engouement des Impressionnistes et sous l’influence de Monet, Camille Pissarro découvre la ville de Rouen. Lui qui jusqu’alors était considéré comme peintre de la vie rurale trouve une nouvelle inspiration. Il concentre son attention sur l’activité portuaire et l’animation urbaine. De sa chambre d’hôtel où il se cloître lorsque ses yeux le font trop souffrir, il s’attèle à décrire les atmosphères industrieuses, les intéractions entre brumes, vapeurs, fumées, et la lumière changeante de la Normandie. A travers l’expérience du peintre qui, à Rouen, renouvelle son regard, le livre révèle le climat créatif de la ville et peut dès à présent être considéré comme un ouvrage de référence.

Pratique. Camille Pissarro, Rouen peindre la ville, de Claire-Durand-Ruel Snollaerts, éditions Point de vues. Prix 48 €.