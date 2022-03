Transat Jacques Vabre : les Bas-Normands en grande forme

8 jours après le départ et alors qu'on est encore loin de l'arrivée, plus de 4 000 miles à parcourir encore pour voir Itajai, le Caennais Fabien Delahaye et son céquipîer, le parisien Sébastien Rogues, annoncés parmi les favoris de la catégorie, tiennent leur rang puisqu'il mène la danse sur GDF Suez avec en plus un matelas confortable d'avance sur leurs poursuivants. Sauf, avarie, il devraient garder la tête un bout de temps.

Après un départ correct mais pas extraordinaire, le bateau Phoenix Europe, du Manchois Louis Duc et de sa partenaire, Stéphanie Alran est en train de réaliser une superbe transatlantique pointant ce jeudi à la cinquième place et se rapprochant inexorablement du podium. Le duo comptait, 146 miles de retard sur GDF SUez et 5 d'avance sur Campagne de France, le bateau d'Halvard Mabire.

Le Cherbourgeois et son équipière Miranda Merron sont eux aussi dans le tempo, en septième position du classement provisoire. Ce jeudi matin, c'est eux, qui avançait le plus vite, à près de 15 noeuds de moyenne.

Enfin, le bizuth, Mathieu Alluin, est certes plus loin au classement, 14e à 246 miles, mais le bateau Mr Bricolage, qu'il skippe aux côtés de Damien Rousseau est sur dynamique plus que positive. Ils sont passés, en deux jours, de la 18ème à la 14 ème place. Le patron du Marité, réalise pour le moment unparcours plus qu'honorable.