Les prostituées réinvestissent les quais à Caen

Depuis le début du mois d’octobre, de jeunes femmes offrant des services tarifés ont réinvesti le cours Montalivet, ainsi que le quai Hamelin. Sitôt la nuit tombée, elles cherchent à séduire les “clients” non loin des néons du nouveau centre commercial des Rives de l'Orne. “Nous avons effectivement noté leur retour”, confie Anne Billows du mouvement du Nid, une association qui vient en aide aux prostituées. “D’une façon plus globale à Caen, nous remarquons que leur nombre a augmenté depuis trois ans, et surtout que le turn-over des filles est fréquent, les proxénètes ayant intérêt à ne pas laisser les mêmes femmes au même endroit pour de nombreuses raisons”.

Déplacées du cours Montalivet vers la presqu’île de Caen il y a tout juste un an, les prostituées continuent d’y battre le pavé. “On parle toujours de ces filles-là parce qu’elles sont visibles dans leur camionnette, mais il ne faut pas oublier toutes les Françaises du centre-ville, plus discrètes”, confie Natacha, une ancienne prostituée. Les députés vont bientôt débattre de la possible pénalisation du client. “A part alimenter les réseaux parallèles je ne vois pas ce que ça changera”, estime Natacha.