Le Zénith de Rouen a attiré trois millions de spectateurs depuis son ouverture

La barre des trois millions d’entrées a été franchie en octobre. Etes-vous fier du travail accompli depuis douze ans ?

“Oui, c’est un très bon score ! Le Zénith de Rouen fait partie du Top 5 des zéniths en France et ses résultats sont d’autant plus encourageants que la crise, depuis 2008, n’a pas freiné cette dynamique. Les gens continuent à aller au spectacle, ce sont des portes de sortie pour oublier tous les tracas du quotidien. Je suis souvent présent à la sortie de la salle et le public sort avec le plein d’énergie dans 95 % des cas ! Nous sommes cinq à faire tourner le Zénith, nous travaillons dans l’ombre, mais nous sommes heureux de donner un peu de bonheur”.

La salle a-t-elle atteint sa maturité en terme d’activité ?

“Avec environ 80 spectacles par an et entre 120 et 130 jours d’occupation, ce sera difficile de faire beaucoup plus. Ce que le public ne voit pas, c’est que nous louons aussi le Zénith pour des événements privés, ou pour des répétitions. En 2012, Lenny Kravitz a répété durant une semaine, ici, chez nous, avant de partir en tournée européenne. Nous voulions montrer aux Américains que le Zénith, légèrement excentré de Paris, où les artistes sont tranquilles, est un lieu idéal pour travailler, avec une acoustique de qualité”.

Les artistes aiment cette salle ?

“Oui, indéniablement. Je ne suis là que depuis deux ans, mais j’ai rarement entendu un artiste se plaindre. Sting a beaucoup apprécié la salle, comme le public, tout comme Florent Pagny ou encore l’humoriste Michèle Bernier. Le Zénith a une bonne réputation et cela lui permet d’attirer de très grands artistes”.

Qu’avez-vous tenté d’apporter depuis 2011 ?

“Quand je suis arrivé, j’ai trouvé une salle qui se portait bien mais qui se limitait à accueillir des spectacles. Cela ne me suffisait pas : il fallait qu’on parle davantage du lieu, qu’on s’ouvre. C’est pour cette raison que nous avons ouvert les coulisses, les loges et la scène au public lors des dernières Journées du Patrimoine. Nous avons eu 500 visiteurs. Et bien je peux vous dire que c’est plus épuisant qu’un concert de 7 000 personnes ! Parallèlement, lors des concerts, nous faisons maintenant venir dans le hall des artistes locaux, des peintres, des dessinateurs...”

Comment s’annoncent les mois à venir en terme de programmation ?

“Nous avons réussi à décroché deux grosses production pour début 2014 : Robin des Bois et Le Cirque du Soleil. Je me suis battu pour sa venue. 2014 s’annonce donc très bien, avec une grosse présence d’humoristes en vue : Gad Elmaleh, Dubosc, les Bodin’s, Bigard, Muriel Robin...”