Muse en concert à Bayeux ce jeudi !

La bande a Matthew Bellamy a enflammé les plus grands Zéniths de France afin de promouvoir le dernier album du groupe : "The 2nd Law".

Devant une salle comble de plus de 60 000 fans Live at Rome Olympic Stadium sera donc un échantillon de la tournée de Muse, afin d’avoir un aperçu de l’énergie que donnent Matthew Bellamy et ses musiciens sur scène. Réalisé avec pas moins de 16 caméras 4K, dernier cri en matière de technologie, des plans fantastiques plongent le téléspectateur au coeur de la scène comme si il y était.

Ces concerts ne sont retransmis que dans 100 salles en France dont le cinéma le Méliés à Bayeux. Ne manquez pas la projection de Muse en concert ce jeudi 7 novembre à 20h30.