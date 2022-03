Découvrez le dernier clip de Birdy : "Light Me Up" !

Âgée aujourd'hui de 17 ans, la jeune Anglaise fait son retour dans ce clip en parcourant les rues main dans la main avec un jeune homme. La chanteuse continue l'exploitation de son premier opus "Fire Within" sorti le 23 septembre dernier.

La chanteuse a par ailleurs programmé une unique date française, le mercredi 12 février 2014 à l'Olympia de Paris. Les places seront en vente à partir du 6 novembre à 10h.

Birdy nous envoûte par sa voix puissante en émotions. Elle sait hypnotiser les gens et nous fait voyager simplement le temps de quelques minutes. Découvrez son le clip de "Light Me Up", un rythme plus pop mais toujours aussi enivrant. Découvrez-le et faites vous votre propre opinion.