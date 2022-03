Le Festival Les Rendez-vous Soniques : Demandez le programme !

Mardi 5 novembre :

Ti Noof en concert spectacle au Normandy à 20h00. Tarif : gratuit pour les abonnés, 5€ en normal.

Mercredi 6 novembre :

Dominique A en concert au Théâtre de Saint-Lô à 20h30. Tarif : 15€

Jeudi 7 novembre :

Jacques Higelin & Matchet en concert à la salle Beaufils, à 20h00. Tarif : Réduit assis 30€ - debout 20€ / Normal assis 35€ - Debout 25€ Sur place assis 40€.

Vendredi 07 Novembre : Ayo en concert au Normandy à 20h00. Tarif : 20€

Max Boulbil en concert spectacle au théâtre de Saint-Lô à 20h30. (complet)

Aluna George Is Tropical Fakear en concert au Normandy à 23h00. Tarif : 15€

Samedi 8 novembre :

My Sweet Hooligan au Cinémoviking à 14h00. Tarif : 5 € / les 3 films du festival 12 €

Albin de la Simone en spectacle au théâtre de Saint-Lô à 14h00 . Tarif : 10€

Mesparrow Bertrand Belin en spectacle au théâtre de Saint-Lô à 20h30. Tarif : 15€.

Zaz ( Norka) en concert à la salle Beaufils à 20h00. (complet)

Winston Mc Anuff & Fixi Max Roméo Khalifa en concert au Normandy à 20h30. Tarif : 25€

GabLé The Same Old Band Aftershow DJ Bluff à l'ateliers Art Plume à 23h00. Tarif : 10€.

Dimanche 9 novembre :

Projection La dernière Licorne au cinémoviking à 11h00. Tarif 5€.

Projection Antoine Antoine Antoine au Cinémoviking à 16h00. Tarif 5€.

Daprinski Lewis Evans au théâtre de Saint-Lô à 14h00. Tarif : Gratuit pour les abonnés, sinon 5€.

Youh Sun Nah au théâtre de Saint-Lô à 18h00. (complet)

Olivia Ruiz en concert à la salle Beaufils à 20h00. Tarif : 25€.

Lilly Wood & The Prick Saint Michel en concert au Normandy à 20h00. Tarif : 25€.

Antoine Antoine Antoine MmMmM Aftershow en concert à l'Atelier Art Plume à 23h00. Tarif : 10€

Ecoutez Nicolas D'Aprigny directeur du Festival nous en dire plus au micro de 100% Ouest !