Marie-Sainte : "toutes les conditions sont réunies pour la victoire"

"Cela me tenait vraiment à coeur de revenir ici, dans la ville qui m'a vu évolué". Le dernier combat de Julien Marie-Sainte à Cherbourg remonter à 2009. Samedi 2 novembre, le boxeur manchois va tenter de reconquérir son titre de champion de France des poids moyens face à Karim Achour, boxeur picard de 26 ans.

"Je le respecte, s'il monte sur le ring c'est qu'il a autant le niveau que moi. Je pense que le mental et la volonté feront la différence. Et le public sera à 99,9 % pour moi. Tout est réuni pour que cette soirée soit inoubliable pour Cherbourg et pour moi" indique Marie-Sainte, confiant.

Après un revers en championnat d'Europe, entâché par une blessure persistante, il se dit en pleine forme physique. "Mon bras ne me fait plus souffrir, je n'y pense plus."

Pratique. Gala de boxe - championnat de France des poids moyens, samedi 2 novembre, complexe Chantereyne. Ouverture des portes à 17h30, premier combat à 19h. Tarifs : entre 10 et 15 euros en prévente, 20 euros sur place.