La maison d'enfance de Steve Jobs, où il a créé Apple, monument historique

Les membres de la commission historique de Los Altos, près de San Francisco, ont voté à l'unanimité pour accorder ce statut à la maison de plain-pied, au style évoquant un ranch, et qui appartient aujourd'hui à la soeur de Steve Jobs, décédé en octobre 2011.

"Il s'agit de la maison d'enfance du fondateur d'Apple Steve Jobs", rappellent-ils dans un document justifiant leur décision. "Il s'agit aussi de l'endroit où Apple a été fondé et où les 50 à 100 premiers ordinateurs Apple ont été assemblés, autant d'événements qui représentent une importante contribution à l'histoire et à l'héritage culturel de la Californie et des Etats-Unis".

Le fameux garage dans lequel Steve Jobs et Steve Wozniak ont créé la firme à la pomme est resté inchangé depuis cette époque, à l'exception de sa porte, qui a dû être remplacée.

La maison, construite en 1951, appartenait à l'origine aux parents adoptifs de Jobs.