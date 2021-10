RSA : bilan mitigé un an après

On a fête ce mardi 1er juin le premier anniversaire du RSA en Basse Normandie. Le revenu de solidarité active a remplacé le RMI en juin dernier. Mais un an après, le système ne paraît pas avoir répondu à toutes ses promesses. Dans le Calvados, on ne compte que 16 000 bénéficiaires au lieu des 30 000 prévus. Côté manchois, 9 000 foyers en bénéficient au lieu des 22 000 escomptés. Des chiffres peu brillants donc...

Bonus AUDIO 1 / Pourtant pour Marc Lefebvre, vice-président au Conseil général de la Manche, le bilan n'est pas si mauvais que cela.

Bonus AUDIO 2 / Pour Marc Lefebvre, vice-président au Conseil général de la Manche, il faut être patient.