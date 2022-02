Stromae et Avicii en tête des ventes sur iTunes France

Top Albums

1 (=) Stromae, "Racine Carrée"

2 (=) Kaaris, "Or Noir"

3 (E) Katy Perry, "Prism"

4 (E) Forever Gentlemen, "Forever Gentlemen"

5 (E) James Blunt, "Moon Landing"

6 (E) Yodelice, "Square Eyes"

7 (E) Natalie Dessay, Michel Legrand, "Entre elle et lui"

8 (E) "Le son dancefloor 2014"

9 (+1) Avicii, "True"

10 (E) Asaf Avidan, "Different Pulses"

Top Singles

1 (+1) Avicii, "Wake Me Up"

2 (-1) Bakermat, "Vandaag"

3 (=) Vitaa, "Game Over" (feat. Maître Gims)

4 (=) Stromae, "Formidable"

5 (E) Katy Perry, "Roar"

6 (=) DVBBS, "Borgeous Tsunami"

7 (=) Jason Derulo, "Talk Dirty" (feat. 2 Chainz)

8 (+1) Naughty Boy, "La La La" (feat. Sam Smith)

9 (-4) Martin Garrix, "Animals"

10 (E) Stromae, "Papaoutai"

Ces classements correspondent aux ventes sur iTunes France du 21 au 27 octobre 2013.