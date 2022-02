Parlez-vous la langue la plus sexy du monde ?

Les 8.000 personnes interrogées par le site de réservations hôtelières en ligne trouvent que le romantisme et l'élégance de la langue française devancent l'italien et l'anglais britannique.

Selon Hotels.com, ce n'est pas uniquement la majesté de l'architecture parisienne ou la réputation internationale de la ville Lumières qui attirent des millions de touristes en France chaque année, la sensualité et le charme de la langue contribuent aussi à cette attractivité touristique.

Derrière le français, on trouve l'italien, connu internationalement pour son côté expressif et habité, juste devant l'accent britannique, sur la troisième marche des accents les plus sexy.

En 2009, un sondage mené par OnePoll.com auprès de 5.000 femmes à travers le monde avait placé l'accent irlandais en tête des accents les plus sexy de la planète, devant l'italien, l'écossais et le français. A l'époque, OnePoll.com avait souligné le fait que le président Nicolas Sarkozy rendait l'accent français moins attirant aux yeux du panel.