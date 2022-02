Cherbourg : l'Adventure of the seas en escale

La tempête Christian aura joué des tours au paquebot Adventures of the Seas, qui devait faire escale à Cherbourg ce lundi 28 octobre. Elle aura finalement été décalée d'une journée en raison de la météo.

Ce paquebot de 311 mètres de long avait effectué sa première escale à Cherbourg le 6 mai dernier.

Il transporte 3648 passagers et 1149 membres d'équipage. L'Adventure of the Seas est parti de Southampton, il s'agit de sa première escale avant deux escales espagnoles et une portugaise, ainsi qu'un détour vers le Havre pour que les passagers puissent découvrir Paris.