Au tribunal de Rouen : la scène de ménage dérape

Le 3 août dernier, une mère et sa fille se téléphonèrent. Cela indisposa le beau-père qui le lui fit savoir. La tension monta d’un cran : il s’énerva. L’homme frappa sa compagne, la tira par les cheveux la repoussa dehors contre la voiture. Il l’attrapa au cou et commença à serrer. La jeune femme, qui avait entendu les cris de sa mère, avait appelé les gendarmes. C’est à ce moment là qu’ils intervinrent. La victime était en pleurs.

Les forces de l’ordre tentèrent de faire sortir la victime de la voiture mais l’agresseur s’y opposa. Elle parvint à s’extraire, il ne le supporta pas. Sa véhémence redoubla. Il insulta les gendarmes tout en les bousculant. Quelques jours plus tard, l’homme tenta de se pendre et fut hospitalisé.

Le 15 octobre, prévenu et victime se sont retrouvés au tribunal correctionnel de Rouen. “Je ne me rappelle plus des violences. Je ne sais pas ce qui s’est passé. J’étais dans un état second”, a-t-il indiqué au juge. “Ils ont bien fait d’intervenir”.

La victime n’a pas souhaité se constituer partie civile. Et pour cause, les ex concubin se revoient de temps en temps. Le prévenu a ajouté : “J’ai le projet de me faire soigner et de revivre avec elle”. Affaire à suivre ! Il a écopé de 6 mois de prison avec sursis.