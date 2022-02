Centre Commercial de Barentin, 40 ans déjà !

Avec ses 30 000 m2 et ses 60 boutiques, le lieu est une référence commerciale pour le nord et l'ouest de Rouen, et attire aussi une large clientèle du pays cauchois et de Dieppe. Sa fréquentation dépasse les 5,5 millions de visiteurs annuels.

A l'origine, le centre était occupé par 60 indépendants propriétaires de leur case. Aujourd'hui, on n'en compte plus que cinq contre 55 enseignes nationales, observe Jean-François Balcon, gérant de Tissus 2000, fils d'une pionnière du centre.

Par Teutatès!

Ce 40e anniversaire sera placé sur le thème des Gaulois, puisqu?on se trouve à l?endroit même d?une ancienne halte routière romaine. Les commerçants financent les animations. Ils voulaient quelque chose de festif, explique Guillaume Challouatte, directeur du centre pour la société Klepierre. Hutte reconstituée, 2 000 casques offerts aux enfants, goûter gaulois, lots à gagner, expo photo... Le Mesnil Roux aura des airs de Parc Astérix!

Infos www.cc-barentin.com