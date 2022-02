Sortir en région : jeudi 24 octobre

CALVADOS

Ce week-end , c'est la 18ème édition de la fête de la coquille Saint-Jacques et des fruits de mer conviera les aficionados du terroir et des traditions gastronomiques dans la charmante station balnéaire de Villers-sur-Mer. Tout au long du weekend, des animations musicales, des démonstrations culinaires et un grand choix d’exposants gastronomiques avec un invité d’honneur, l’Argentine !Ce soir, venez applaudir Monsieur Roux au El Camino à Caen. C'est un groupe originaire de Rennes. Début du concert à 21:00.Enfin remontez dans le temps avec la conférence La construction au Moyen-Ageorganisée cet après midi à Bayeux. A travers de grands monuments normands et français, vous pourrez voyager. C'est à l'Espace Saint-Patrice à 14:30 . C'est gratuit.



MANCHE

Pour sa 3ème édition les sorciers de la Hague vous convient à leur repas-spectacle qui aura lieu dans la salle des fêtes de Gréville-Hague. C'est samedi soir à partir de 19h00. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.Rendez-vous sur le site www.contes-afleurdemots.fr pour le programme complet des festivités.Demain après midi, le magasin Planet R de Saint Lo organise une dédicace de Nicolas Peyrac dans son magasin. L'occasion pour le public de découvrir "Et nous voilà !" enregistré en duos avec Benabar, Serge Lama, Emmanuel Moire, François Morel et d'autres mais aussi son livre de mémoires intitulé 'So far away, un certain 21 mars" où l'artiste dévoile qu'il est atteint d'une leucémie. Une partie des recettes de ce livre est d'ailleurs reversée à l'association Laurette Fugain. RDV à 17h30 demain à Planet R Saint Lo. Ce week-end, c'est le salon du chocolat et des douceurs à Cherbourg. Sculpteur sur chocolat, conférence sur les orgines du cacao et la fabrication du chocolat, atelier chocolat pour les enfants (5 à 14ans), animateur prévu sur le salon, exposition photos et pièces en chocolat. C'est à la Grande Halle de La Cité de La Mer de 10h à 19h .



ORNE

Samedi et dimanche, c'est la fête du cidre à la cidrerie du Perche au Theil. Au programme : visite de la cidrerie, dégustations, marché des producteurs fermiers, animations et restaurations sur place.Plus d'infos sur www.cidrerie-traditionnelle-du-perche.frL'équipe de coordination des dons d'organes et de tissus du CHIC Alençon Mamers organise en partenariat avec la troupe de l'Amitié Franco tchéque du Mêle sur Sarthe une soirée théâtre et débat avec des professionnels et des personnes greffées. La pièce Le Don d'Etienne sera jouée ce soir à 20h30 à Mortagne et demain même heure à Alençon.Je vous rappelle que le concert After work - accès libre d'*Uni-T*, initialement programmé au jeudi 3 octobre à la luciole d'LAençon se déroule ce soir à 19h.



Dès aujourd'hui et jusqu'au vendredi 1er novembre, loisirsland s'installe à Alençon. 6500 m2 de jeux à retrouver au parc Anova pour les 10 ans de loisirsland. RDV tous les jours de 10h à 19h. Vous nous écoutez dans l'Orne? Gagnez vos places en appelant à la fin de diffusion de cette chronique à 9h30 et 14h30.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire