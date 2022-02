Blocage des forains : "une pratique archaïque" selon Bérégovoy

Dans un communiqué, Jean-Michel Bérégovoy, élu écologiste et candidat EELV aux prochaines élections municipales à Rouen, dénonce les opérations escargots menées depuis mardi 22 octobre par quelques forains exigeant une place sur la Foire Saint-Romain, qui doit débuter ce vendredi. "La politique du coup de force est une pratique archaïque à l’opposé de notre conception d’une démocratie apaisée basée sur le dialogue et l’intérêt collectif, réagit-il. Par son attitude cette minorité entend remettre en question le choix démocratique des rouennais en 2008 qui ont voté pour un programme comprenant en projet phare le réaménagement des quais, également au coeur des propositions des écologistes."

Jean-Michel Bérégovoy et les écologistes "regrette(nt) l’attitude de quelques forains qui ne semblent pas vouloir tenir compte de l’accord passé entre leurs représentants et la Ville. Nous les appelons à la raison et leur demandons de cesser de bloquer les rouennais, qui rencontrent déjà des difficultés pour leurs déplacements domiciletravail et, il ne faudrait pas l’oublier, constituent les futurs clients et visiteurs de la foire".